Perché sui social scrivono tutti "povero gabbiano"

Il web, e i social in particolare, hanno un potere immenso, in grado di portare una canzone sulla bocca di tutti ben 34 anni dopo la sua uscita. Se aprendo i social, da Instagram a TikTok, vi è capitato di leggere la frase "Povero gabbiano, hai perduto la compagna", c'è un motivo ben preciso. Queste poche parole, diventate virali tra gli utenti negli ultimi giorni, arrivano dal brano "Tu comm'a mme" del noto cantante neomelodico Gianni Celeste, il cui testo è stato utilizzato dagli utenti in chiave ironica per rimarcare il senso di abbandono, riportando la canzone uscita nel 1988 nella top 20.

L'opera uscita oltre 30 anni fa racconta la fine di una storia d'amore molto importante, con il protagonista che si paragona ad un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna. Un parallelismo che ha innescato l'ironia social, con la frase "Povero gabbiano" che ha iniziato a comparire su ogni bacheca. Difficile, se non impossibile, risalire al primo post, ma tra social e gruppi differenti, il tam tam ha reso virale "Tu comm'a mme".

Un successo inaspettato che ha sorpreso anche il cantante Gianni Celeste, che attraverso i suoi canali social ha voluto ringraziare i suoi fan, vecchi e nuovissimi: "Buongiorno amici, nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto 'Tu comm'a mme'. In tanti la conoscete come 'Povero Gabbiano'".