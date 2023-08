Prende la scossa caricando il telefonino dopo il bagno, muore donna incinta al nono mese

Una donna incinta al nono mese è morta, insieme al suo bambino non ancora nato, dopo aver preso la scossa mettendo caricare il telefonino subito dopo essere uscita dalla vasca da bagno. La diciassettenne Jennifer Karolayne, è deceduta a Campina Grande, nello stato di Paraiba, in Brasile, nelle prime ore del mattino di giovedì 17 agosto, ma la terribile notizia è stata resa nota solo adesso. Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso da parte del marito della vittima, le squadre di emergenza sono intervenute prontamente ma hanno trovato la giovane già morta. È stato il compagno a spiegare che la ragazza era appena uscita dal bagno e aveva cercato di mettere in carica il telefono.

Come racconta il Daily Mail la donna avrebbe usato una prolunga per alimentare il cellulare, ma è rimasta folgorata e uccisa. Il marito ha detto di aver sentito un rumore insolitamente forte e un urlo da parte della compagna. A quel punto, ha raccontato, si è precipitato da lei ma l'ha trovata a terra priva di sensi. Lui stesso, quando ha provato ad aiutarla, ha preso a sua volta la scossa ma per fortuna senza gravi conseguenze.

