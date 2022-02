Al primo appuntamento le si disintegrano i pantaloni: il video è virale

Ci sono tante cose che possono succedere durante il primo appuntamento con una persona per trasformare un momento romantico in un incubo. Una di queste è successa a questa donna, a cui si sono disintegrati letteralmente i pantaloni.

A raccontare l'episodio imbarazzante (ma ancne esilarante) è stata la stessa protagonista su TikTok: per il primo appuntamento con un ragazzo Julie Griggs - cofondatrice di una dating app, neanche a farlo apposta - aveva deciso di puntare su un tocco di eleganza, indossando un paio di pantaloni di "pelle" (non è chiaro quanto autentica) appena comprati.

Ma questi hanno letteralmente iniziato a perdere pezzi durante l'uscita: Julie per fortuna si è fatta una risata e ha postato un video che mostra il 'risultato finale' su TikTok. D'altronde quando la sfortuna decide di colpire non c'è nulla da fare: meglio provare a riderci su.

Nei commenti alcune persone dicono di aver provato - più o meno - la stessa sensazione di imbarazzo avendo a che fare con similpelle o prodotti di scarsa qualità: "Avevo una borsa fatta così e si è disintegrata mentre viaggiavo, c'erano pezzi ovunque in aereo e in aeroporto, ero molto imbarazzata".

Nonostante i pantaloni le abbiano fatto fare una figura decisamente imbarazzante, Julie - dal momento che anche lei si qualifica come piccola imprenditrice - si è rifiutata di spargere ai quattro venti il nome del negozio in cui li ha comprati: purtroppo chiunque può fare un passo falso come affidarsi al fornitore sbagliato o comprare la partita di pelle danneggiata, e non si merita per questo la gogna social.