Porta il figlio a fare il primo tatuaggio a sei mesi: il web si rivolta

Qual è l'età giusta per il primo tatuaggio? Un uomo ha diviso la pubblica opinione dopo aver portato il suo bebè di soli sei mesi a fare il primo tatuaggio: mentre ad alcuni commentatori web è sembrata un'idea "tenera", per altri è stato un gesto folle e sconsiderato.

I due genitori - entrambi ricchi di tatuaggi - hanno pensato di far fare il "battesimo dei tattoo" al loro bimbo mentre erano allo zoo: la scena è stata ripresa dalla madre, Jayda Harris, che ha filmato il momento in cui il marito tiene in braccio il piccolino mentre gli viene disegnato un cuore sulla pelle con la parola "mamma". Per fortuna è solo un tatuaggio temporaneo: già dal video era piuttosto chiaro ma poi i genitori lo hanno ufficialmente specificato, eppure tanto è bastato a scatenare le polemiche, anche perché Jayda ha condiviso il video su TikTok ed è diventato subito virale con più di 13 milioni di visualizzazioni.

"Mi avete fatto paura per un momento - ha scritto un commentatore - ma sarà sicuro per la pelle del bambino pur essendo temporaneo?", e ancora: "Ci sono rimasto di sasso, poi ho visto che il tatuaggio è temporaneo. Carino da matti". E ancora: "È grottesco. Vero o no, è di cattivo gusto, è solo un neonato". E ancora: "Perché avete sentito il bisogno di far tatuare il vostro bimbo piccolo? Cosa diavolo c'è di sbagliato nella nostra società?".

"Confermo che il tatuaggio è falso, non so che tipo di inchiostro abbiano usato, lo abbiamo fatto in visita allo zoo. Ma la tatuatrice ci ha detto che era vernice atossica. È venuto via il giorno dopo".