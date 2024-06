Prof vuole suicidarsi: salvata dal poliziotto eroe (suo ex alunno)

"Professoressa si ricorda di me? Sono Alessandro (nome di fantasia), sono stato suo allievo per molti anni". Parole semplici, ricordi di una vita passata che hanno permesso a un agente di polizia del distretto Esposizione di trarre in salvo una donna, sua ex insegnante, che si era chiusa in casa e minacciava di farla finita. Frasi gentili che hanno permesso al poliziotto di calmare la donna e di guadagnare tempo, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che poi hanno definitivamente messo in salvo la signora.

Il salvataggio

Il poliziotto, intervenuto con il collega per una segnalazione di un possibile tentativo di suicidio nella zona dell'Eur, a Roma, ha sentito la voce della sua ex professoressa attraverso la porta e, dopo essersi fatto riconoscere, ha iniziato a parlare con lei dei vecchi tempi. I minuti preziosi, passati raccontando di alcuni aneddoti degli anni passati sui banchi di scuola, hanno consentito agli altri soccorritori di arrivare fin dentro l'appartamento attraverso una finestra. Una volta aperta la porta, alunno e professoressa si sono abbracciati, ponendo fine a un pomeriggio davvero difficile.

Dove chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.