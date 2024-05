Professore assente da scuola per malattia, partecipa nudo a Che tempo che fa: scoppia la polemica

Un'ospitata tv diventa un caso e rischia di avere ripercussioni sulla carriera di un professore di diritto. Jean Pascal Marcacci, docente dell'istituto Rosa Luxemburg di Bologna ha partecipato la settimana scorsa a "Che Tempo Che Fa" come presidente regionale dell’Associazione naturisti dell’Emilia Romagna. Adesso per quel passaggio tv - vestito con solo un telo per coprire le parti intime - sarà aperta un'istruttoria da parte dell'ufficio scolastico provinciale.

Marcacci è entrato in studio con Luciana Littizzetto, che ha parlato di naturismo e dell'associazione. In linea con l'argomento il docente si è presentato senza abiti, ma con un telo a coprire le parti intime. Non sarebbe questo però il problema. O meglio, non solo. Secondo il Corriere, il docente era assente da scuola dallo scorso gennaio per malattia. La dirigente dell'istituto in cui insegna Marcacci ha espresso "stupore davanti a un’esibizione come quella a cui ho assistito in tv di un docente assente per infortunio". E la questione è giunta sul tavolo dell'Ufficio scolastico provinciale, che avvierà un accertamento "valutando ogni possibile aspetto".



Il professore dal canto suo si dice sereno, Non ha mai nascosto il suo ruolo fuori dalle aule scolastiche e adesso spiega di fare la riabilitazione legata all'infortunio, come dichiarato. "Da Fazio sono andato domenica sera e la sera della domenica, così come quando sono a scuola, posso fare quello che mi pare, perché quello è il mio tempo libero. Se qualcuno rosica o è invidioso del fatto che io abbia avuto tanti ascolti, non è un problema mio. Non mi risulta io debba chiedere l’autorizzazione della scuola per partecipare a una trasmissione tv nel mio tempo libero". Giustificazioni che il professore dovrà con ogni probabilità ripete anche davanti al provveditore.