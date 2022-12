La professoressa che si dimette per fare la pornostar: "Ho ritrovato me stessa"

Nella vita l'importante per essere felici è trovare il lavoro che meglio si addice alla propria personalità e alle proprie aspirazioni. Questa professoressa ha detto addio per sempre all'insegnamento per diventare una pornostar e adesso dice di non essere mai stata così felice.

Jade, originaria dell'Essex, Inghilterra, era una professoressa che non amava più molto il suo lavoro e ha deciso di voltare pagina in un modo decisamente radicale e inaspettato: diventando un'attrice porno. Dapprima la donna si è trasferita in Spagna, e qui ha trovato il lavoro dei suoi sogni, sentendosi appagata e finalmente felice, dunque ha deciso di restare diventando famosa nella città di Benidorm poiché è l'unica stripper che nei suoi spettacoli utilizza sex toy.

Come racconta sul Daily Star, a Jade non interessa il giudizio degli altri, anche perché molta gente - apprendendo dell'evoluzione da professoressa a pornostar - storce il naso. Ma lei dice di stare bene così, allestendo spogliarelli, facendo l'attrice porno, la modella per adulti, guadagnando con OnlyFans e organizzando 'piccanti' feste di addio al celibato come spiega sul suo sito web. Insomma, come ha detto al giornale inglese, "mi occupo di positività e felicità, adoro vedere che le persone che mi circondano si godono la vita".