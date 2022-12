Insegnava da 22 anni con due false lauree: condannata a restituire 314mila euro

Dopo aver lavorato come insegnante di sostegno per 22 anni si è scoperto che le due lauree che aveva presentato per ottenere il lavoro, una in psicologia e l?altra in pedagogia, erano false. Angela Maria Riva, docente dal 2000 presso l'Istituto Meroni di Lissone e all'istituto Floriani di Vimercate, e in altre scuole del Monzese, è stata condannata a risarcire 314 mila euro, l?ammontare di due decenni di stipendi indebitamente percepiti. La 53enne di Camparada (Monza), scrive la Corte dei Conti lombarda, "ha dichiarato il falso e prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere i contratti di lavoro ai quali aspirava". A scoprire l?inganno i carabinieri, dopo che la donna aveva dichiarato di essere vittima di mobbing da parte del dirigente scolastico.