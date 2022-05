Le chiede di sposarlo al fast food: finisce malissimo (e i video diventano virali)

Si sa, la "proposta" per eccellenza dev'essere romantica, e nulla può essere lasciato al caso. A partire dalla location: quando si vuole chiedere la mano alla persona amata bisogna metterla a suo agio regalandole una serata indimenticabile, bella e dolce. E soprattutto, bisogna cercare di capire in anticipo se una proposta pubblica - davanti a molta gente che magari fa il tifo, o filma con i telefonini - potrebbe essere gradita oppure no.

Non è successo così in Sud Africa, dove una donna ha rifiutato il fidanzato dopo una goffa proposta di matrimonio nientemeno che dentro il McDonald's. Diversi video condivisi sui social in questi giorni mostrano l'imbarazzante figura dell'uomo che si inchina di fronte alla sua dolce metà, all'interno del fast food di un centro commerciale.

I video condivisi mostrano l'uomo che si inginocchia proprio, però, mentre lei si gira per pagare alla cassa. Il tempismo non è dei migliori, ma quando lei si gira, nonostante l'entusiasmo dei presenti che urlano di gioia e riprendono la scena, scuote la testa incredula e se ne va. Al fidanzato non resta che ritirare l'ordine e spingere via il carrello, lasciando la folla - che si era radunata per assistere a una scena romantica - a bocca decisamente asciutta.

I video sono diventati virali, con milioni di visualizzazioni, su TikTok e Twitter, e non mancano i commenti sarcastici: "Non devi essere sano di mente per fare la proposta al McDonald's", "Bisognerebbe sempre parlare con il partner prima, per capire se gli farebbe piacere una proposta in pubblico oppure no".