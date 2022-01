«Voglio fare la proposta al mio ragazzo, ma gli amici me lo sconsigliano: 'sono cose da uomini'»

Esistono ancora ruoli appropriati per uomini e per donne, nel 2022? Cose che è meglio che una donna non faccia, lasciando l'iniziativa all'uomo? Per fortuna si sta andando nella direzione della parità, lasciandosi alle spalle le tradizionali parti di genere. Però molti retaggi culturali sopravvissuti per generazioni sono duri a morire, come in questo caso in cui una ragazza è stata criticata dai suoi amici perché vuole essere lei a proporre il matrimonio al suo fidanzato in grande stile.

La giovane donna si è sfogata su Reddit, spiegando che lei e il suo compagno parlano di matrimonio da tempo, e che vuole sorprenderlo inginochiandosi a lui e chiedendogli ufficialmente di sposarla in occasione del suo compleanno a marzo. Ma quando ha parlato dei suoi piani agli amici, molti le hanno sconsigliato di farlo perché "non lo farebbe sentire uomo" e "lo umilieresti".

La ragazza racconta: "Ho conosciuto il mio fidanzato tre anni fa, eravamo colleghi, ci siamo frequentati come amici per qualche mese, e poi dal primo bacio abbiamo iniziato a uscire insieme seriamente e ci siamo innamorati. Non ci siamo mai sentiti così felici, e il matrimonio è una cosa che entrambi vediamo nel nostro futuro, è una cosa che vogliamo tutti e due. Parlando a un amico comune, ho detto che stavo prendendo in considerazione di fargli la proposta a marzo, in occasione della sua festa di compleanno. Non mi sarei aspettata di farmi ridere dietro".

Insomma, l'amico le ha consigliato di non farlo, dicendo che avrebbe "ferito" il suo compagno, umiliandolo e sminuendolo nella sua virilità, perchè è tradizione che sia l'uomo a inginocchiarsi per chiedere alla donna di sposarlo.

"La discussione mi ha shockata e allora ho chiesto consiglio ad altri amici, che hanno risposto tutti alla stessa maniera. Hano detto che dev'essere l'uomo a proporsi: se lo facessi io in pubblico, sarebbe come 'castrarlo'".

I commenti su Reddit si sono divisi: mentre molti hano insistito dicendo che sorprenderlo in pubblico con una proposta inconsueta (per una donna) non sarebbe stata una buona idea, altri hanno detto che il genere della persona non conta, basta l'amore. Molti hanno invece suggerito - indipendentemente dal sesso di chi si propone a chi - di farlo in un'occasione più riservata e intima, e non durante una festa di compleanno, poiché l'oggetto della proposta si potrebbe sentire "costretto" a dire di sì per non rovinare il momento e non esporre i suoi dubbi (in caso ne avesse) davanti a tutti gli amici.

Tra i commenti: "Non mi importa nulla delle regole di genere. Le donne possono proporsi, le persone non binarie possono proporsi, gli uomini possono proporsi, questo è tutto e va bene così", "Non proporti in pubblico, gli butteresti addosso un'immensa pressione e si sentirebbe costretto a risponderti di sì. Fallo ma in un luogo più appartato", "Non sei una brutta persona perché vuoi proporti, ma lo saresti se lo facessi in pubblico, specialmente durante la sua festa di compleanno", "Se ti proponi in privato va bene, ma non farlo davanti ai suoi amici", "Sai già che se anche il tuo fidanzato fosse felicissimo i suoi amici lo prenderebbero in giro tutto il tempo e non vi farebbero stare bene".