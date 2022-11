"Sono la mamma di un cane e merito gli stessi diritti di chi ha bambini"

Mary è una giornalista e ogni giorno, da un anno, si prende cura di Frank. È il suo cucciolo, letteralmente: un cagnolino che ha chiamato per essere precisi Frank Sinatra. Lui per Mary è come un figlio tanto da rivendicare tutti i diritti delle madri: incluse el agevolazioni pensate per le donne che hanno dato alla luce un bimbo in carne e ossa. "Sono la mamma di un cane e voglio la stessa flessibilità e la stessa comprensione delle mamme di bambini" scrive Mary Madigan su un articolo pubblicato sul giornale australiano news.com.au.

Mary inizia con una premessa: si rende conto dei sacrifici e della fatica che fanno e donne con figli. Se lo capisce è proprio grazie al suo cane e per lui adesso lancia la richiesta-provocazione. Mary Madigan racconta la sua routine da "mamma" di un quadrupede: "Pensavo che tra noi si sarebbe creata una relazione molto semplice. Di ritorno dal lavoro lo avrei trovato a casa scodinzolante, pronto a farmi compagnia mentre, vestita alla moda, andavo da un pub all'altro. Invece che al pub siamo una presenza fissa all'area cani e invece dei capi d'alta moda indosso dei vestiti che non si consumino ogni volta che Frank mi salta addosso". E spiega anche delle implicazioni psicologiche: "I sensi di colpa della mamma", le difficoltà di andare in posti non dog-friendly "per non lasciare Frank da solo. Anche il lavoro non è più così importante. Le mie priorità sono cambiate", dice. Da qui la richiesta di Mary. "Guardo con molto invidia alle mamme che possono andarsene prima dal lavoro, aggiustarsi i turni o lavorare più spesso da casa. Dovremmo chiedere simili misure di sostegno per le mamme di animali domestici. Lo so che gli animali non sono bambini e che io stessa non sono una mamma - non potrò mai capire fino in fondo quanto sia pesante esserlo - ma amo il mio cane più di quanto avessi mai immaginato. Non tutte le donne avranno dei bambini".

Parole che hanno diviso i lettori tra chi, come lei, si ritengono ugualmente mamme e chi invece ritiene esagerato porre animali domestici e figli sullo stesso piano.