Gli incredibili video di una ditta di pulizie per scene del crimine diventano virali su TikTok

Se pensate che TikTok sia un social con video esclusivamente di balletti e doppiaggi, vi sbagliate di grosso.

Una ditta di pulizie americana - con sede in Florida - è diventata famosissima dopo aver cominciato a condividere una serie di video sul social, ma (piccolo avvertimento) i suoi filmati non sono fatti per chi è debole di cuore. O per chi è nella digestione.

La Spaulding Decon offre servizi di pulizia di scene del crimine e trattamento del rischio biologico, e dunque il suo personale entra spesso in azione dopo omicidi, violenze varie, e anche nelle case in cui vengono ritrovati cadaveri dopo tanto tempo. Ma anche in appartamenti che hanno bisogno di una ripulita profonda (anzi, di una vera decontaminazione) per qualsiasi altro motivo, con tute, guanti e maschere antigas.

La compagnia ha iniziato a usare TikTok con il nome @crimescenecleaning (pulizia scene del crimine) la scorsa estate e ha accumulato più di 4 milioni di follower e più di 32 milioni di like. E i video mostrano scene perfettamente normali per chi ci lavora, ma forse un po' meno per chi guarda.

Incorporiamo qui sotto il video di una simulazione, ma sul profilo ci sono molti altri filmati girati in situazioni reali.

Uno dei video più visualizzati riguarda il servizio di pulizia che hanno dovuto effettuare in una casa dopo il ritrovamento del cadavere del proprietario. Alcuni membri del personale hanno dovuto addirittura togliere i battiscopa perché i segni di decomposizione avevano raggiunto il muro.

Molti video mostrano situazioni terribili, spesso sfruttando i trend di TikTok o rispondendo a video degli altri utenti. Ma poi ci sono anche video in cui parlano direttamente i dipendenti, spiegando quali sono le situazioni peggiori e che, lavorativamente, danno loro più filo da torcere (a quanto pare, quando trovano appartamenti interamente ricoperti di sterco animale). Alcuni filmati raccontano anche trucchi e spiegazioni, ad esempio insegnando come rimuovere le macchie di sangue dai tappeti.

Ma perchè TikTok non censura questo tipo di contenuti (anche se all'inizio dei video spesso c'è un messaggio che annuncia i contenuti potenzialmente forti)? Perché la Spaulding Decon li spaccia per educativi, e dunque il social non ha ancora obiettato.