Gli studenti che hanno raccolto 270mila dollari per mandare il bidello in pensione

Il loro obiettivo iniziale era arrivare a 10mila dollari, ma il risultato finale è andato ben oltre le aspettative. Un gruppo di studenti della scuola superiore di Callinsburg, in Texas (Stati Uniti), sono riusciti a raccogliere ben 270mila dollari con la raccolti fondi lanciata per aiutare il dolce custode dell'istituto, l'80enne Mr. James, ad andare finalmente in pensione e ad affrontare le spese per l'affitto di casa, aumentate di recente. L'uomo era stato costretto a tornare a lavorare proprio a causa delle spese divenute insostenibili: per questo motivo i ragazzi hanno deciso di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con un obiettivo iniziale di 10mila dollari.

Ben presto la notizia si è diffusa, anche grazie ai social network: un singolo video pubblicato su TikTok, che mostrava James intento a pulire i corridoi della scuola, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. "Non pensavamo potesse esplodere in questo modo - ha commentato uno degli studenti - È pazzesco, ma sapevamo che le persone lo avrebbero voluto aiutare".

La soglia di 10mila dollari è stata raggiunta in 12 ore, ed è cresciuta fino a superare i 270mila dollari. "È semplicemente fantastico - ha detto ai media statunitensi il preside Jason Hooper - Tutti i nostri studenti si sono dati da fare per raggiungere questo obiettivo". Le donazioni sono arrivate da tutti gli Stati Uniti, con tanti messaggi di auguri di felice pensionamento per il custode.