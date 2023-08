La ragazza che fa il test del dna e scopre di avere 65 fratelli: li rintraccia tutti

Brenna Siperko è una ragazza di 20 anni originaria del Maryland, negli Stati Uniti: è nata da un donatore di sperma ed è cresciuta come figlia unica. La sua vita è cambiata quando ha scoperto di avere 65 fratellastri dopo aver fatto un test del dna. Nel corso del tempo, la ragazza è riuscita a contattare il corposo gruppetto di coetanei e a creare una vera e propria "famiglia allargata": tra Stati Uniti e Canada, Brenna li ha incontrati uno a uno, senza mai conoscere però il papà biologico, perché l'uomo ha scelto di rimanere anonimo. Brenna ha raccontato la sua storia a UsaToday.

La vicenda è iniziata qualche anno fa, quando la ragazza ha deciso di fare un test del dna: subito ha scoperto di avere 13 fratellastri, ma in seguito è stata aggiunta ad alcune chat di gruppo e si è resa conto di averne in totale ben 65. "Avevo sempre pensato di avere fratellastri da qualche parte, o almeno un paio da quando ho saputo di essere nata tramite donatore. Ho fatto il test e l'ho scoperto definitivamente", ha detto la giovane. Gli incontri sono state esperienze "entusiasmanti" per Brenna: ha avuto modo di conoscere ragazzi e ragazze della sua età con cui condivideva interessi e caratteristiche fisiche. La ventenne considera i suoi fratellastri come un "gruppo di supporto" e comunica regolarmente con loro attraverso una chat, nella quale si parla di tutto.

Sei di loro vivono in Maryland e per Brenna è stato facile incontrarli. Altri sono sparsi in diversi Stati e alcuni si trovano addirittura in Canada. La giovane, rimasta colpita dall'esperienza "positiva e di supporto", ha incoraggiato tutti coloro che si trovano in situazioni simili a non aver paura e a cercare di conoscere eventuali fratellastri.

