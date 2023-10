La ragazza allergica all'acqua: "Sanguino se faccio la doccia, ecco cosa bevo"

Tessa Hansen-Smith è una ragazza di 25 anni di Fresno, California, che soffre di una patologia rarissima, condivisa con solamente altre 250 persone al mondo: l'orticaria acquagenica. Si tratta di una rara forma di orticaria che si manifesta entro pochi minuti dal contatto con l'acqua, causando eruzioni cutanee, arrossamenti e prurito nelle zone colpite. "Uscivo dalla doccia e avevo enormi eruzioni sulla pelle, e il mio cuoio capelluto sanguinava dopo essermi lavata", ha raccontato Tessa a proposito della sua allergia, che ha sviluppato quando aveva 8 anni.

La patologia della ragazza è stata diagnosticata dalla madre, Karen Hansen-Smith, dottoressa in medicina generale, che ha compreso dopo anni di test la condizione della figlia. Attraverso la sua pagina Instagram "livingwaterless" (letteralmente "vivendo senz'acqua"), Tessa ha spesso parlato della malattia, spiegando ad esempio come beva principalmente latte, perché anche solamente ingerire poche gocce d'acqua le causa forti bruciori di stomaco.

Un problema è ovviamente anche la doccia: "Per pulirmi uso delle salviettine umide, ma anche quelle fanno male". Per pagare le costose cure mediche alle quali si sottopone frequentemente, Tessa ha lanciato una campagna di crowdfunding sul sito GoFundMe, dove ha spiegato: "Il conto più grande della mia degenza ospedaliera ammonta a circa 8.000 dollari, escluse le altre fatture per le successive visite mediche, i controlli e la terapia fisica. Le donazioni andranno direttamente a coprire le spese mediche correnti e verranno messe da parte per le future spese".

