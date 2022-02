Manda per gioco una foto delle gambe non depilate al suo ragazzo, lui la offende: finisce malissimo

Si sa, tra i retaggi culturali ereditati da generazioni c'è il fatto che la donna - a differenza dell'uomo - debba essere sempre esteticamente impeccabile, poiché verrà giudicata anche sempre in base a quello. Un pregiudizio e una tendenza che in tanti stanno cercando di scacciare, diffondendo messaggi di body positivity, sottolineando l'importanza della parità tra i generi e della libertà della donna di potersi prendere cura del suo corpo come meglio crede, senza aderire a canoni imposti dalla società.

Una ragazza ha lasciato il suo fidanzato dopo avergli mandato - per gioco - una foto delle sue gambe non depilate, e dopo aver assistito incredula alla reazione di lui. La giovane ha spiegato tutto su TikTok, dove gestisce il profilo @bonedrymilkers.

La ragazza ha fatto vedere ai commentatori una serie di screenshot che mostrano un'imbarazzante conversazione avuta con il fidanzato. Lei gli ha mandato per scherzo una foto di gambe pelose, dicendo di non depilarsele da Natale. Lui però l'ha presa molto sul serio, e le ha risposto: "Sì, ho notato. Dovresti davvero lavorarci su. È una cosa abbastanza schifosa, a essere onesto".

Lei ha detto al ragazzo che non era così grave, e che stava pianificando di depilarsi presto. E lui le ha risposto: "No, dovresti sentirti in imbarazzo. È davvero poco igienico per una donna. E poi spegne l'eros".

Dopo avergli chiesto se era serio, lui ha risposto: "Sì, torna a parlarmi quando ti sarai depilata le gambe".

Il video della ragazza è diventato virale con milioni di visualizzazioni. Lei ha risposto al fidanzato: "Quello che hai detto prima era semplicemente stupido, so che non ti farà piacere sentirlo ma ho postato quello che hai scritto su TikTok e le persone sono d'accordo con me. È normale per le donne avere dei peli sul proprio corpo, non ho detto di non essermi mai depilata. Semplicemente non lo faccio da un po'. Ecco perché ti ho mandato quella fotografia, pensavo fosse divertente. La tua reazione è stata infantile".

Di nuovo lui le ha risposto dicendole: "Preferisco che le nostre gambe non siano simili al tatto" e affermando di non poter credere al fatto che i commentatori su TikTok stessero dando ragione a lei.

Com'è finita? Malissimo: come confermato dalla stessa ragazza, i due si sono lasciati.