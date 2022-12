La ragazza dall'"occhio bionico" che ispira i giovani a non arrendersi dopo gli incidenti invalidanti

Una ragazza che, diversi anni fa, ha perso un occhio in seguito a uno schiato in auto, ha dedicato la sua vita a creare protesi che brillano al buio e adesso la sua storia ispira giovani che - come lei - hanno avuto incidenti invalidanti.

Ma facciamo un passo indietro: nel 2013 la 18enne cinese Xia Tong perde un occhio in seguito a un terribile incidente in automobile. In ospedale le installano una protesi oculare, un cosiddetto "occhio finto". Anziché perdere fiducia e isolarsi, nonostante il terribile trauma, la ragazza decide di reagire, impara tutto sulla costruzione di questi impianti, studia sodo e inizia a fabbricare protesi uniche per se stessa, colorate e luminose, da sfoggiare sui social media, come una vera super eroina.

Xia Tong è capace a costruire protesi oculari standard, ma è diventata famosa per i suoi "occhi bionici" che si illuminano di diverse tonalità, a volte anche a intermittenza come piccoli flash. I video sono diventati virali in Cina, e recentemente la ragazza è finita anche sui media.

La ragazza, che vive a Pechino e ora ha 28 anni, ha detto che vede la sua attività come un modo per aiutare la gente come lei, che ha subito gravi traumi e rischia di perdere tutta la fiducia in se stessa. Ha incontrato molte persone che, in seguito a incidenti invalidanti, si sono chiuse in se stesse e si sono isolate dopo aver perso in particolare un occhio: questo l'ha spronata a inventare qualcosa di davvero speciale.

Certo, ci sono persone che richiedono protesi realistiche, ma alcune - come la stessa Xia - che rendono il loro aspetto unico con piccoli led incorporati che fanno molto effetto androide o Terminator, e questo rende immediatamente l'aspetto della ragazza molto più "cool".

In Cina, spiegano i media, molte persone si sono rivolte a Xia per conoscere la sua storia e ringraziarla per aver avuto il potere di trasformare una storia shockante in un'occaisone di riscatto, con un risvolto positivo e altruista.