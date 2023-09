Ragazzina di 13 anni ha un arresto cardiaco, salvata grazie a un sms

Salvata da un sms e dalla telemedicina. Una ragazzina di appena 13 anni, con un problema cardiaco, è stata salvata a Torino grazie a un piccolo impianto sottocutaneo capace di "leggere" i movimenti cardiaci e allertare il medico di riferimento in caso di emergenza. Così è stato.

Tutto inizia nei mesi scorsi quando l'adolescente viene portata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo ripetuti malori che la portavano anche a perdere conoscenza. Fulvio Gabbarini, responsabile dell'Aritmologia pediatrica che fa parte del dipartimento di pediatria, le impianta un "Loop Recorder".

Si tratta di uno strumento capace di controllava in tempo reale la paziente il suo battito cardiaco. I dati sono trasmessi a un server centrale. Ma nel caso della 13enne Gabbarini lo programma anche per inviare un sms al suo cellulare in caso di arresto cardiaco. Il giorno di Ferragosto la ragazzina perde i sensi. I genitori la portano in ospedale. Il "Loop Recorder" ha già allertato il medico che, fuori regione, torna subito in ospedale.

La ragazzina viene operata e le viene impiantato un pacemaker. Adesso sta bene, ha lasciato l'ospedale ed è tornata alla sua vita.

