Il giovane "amante delle nonne" ha una fidanzata di 91 anni: la foto è virale

Kyle, 31 anni, di Pittsburgh ha avuto il suo primo appuntamento con una donna più matura quando aveva 18 anni e lei 50 e da allora non ha più cambiato tipo di fidanzata.

Per Kyle sembra che il tipo ideale di donna sembra essere quella più grande di lui, anzi maggiore è la differenza di età e meglio è, basti pensare che la sua girlfriend più anziana ha ben 91 primavere. Come conferma il Sun, parlando a My Strange Addiction di TLC (una serie televisiva americana che va in onda dal 2010 e si basa sulle storie di persone con comportamenti compulsivi e bizzarri) Kyle ha raccontato: “Mi piace ogni cosa delle donne anziane, il loro odore, le loro sensazioni, la loro mentalità. Le donne devono essere consapevoli di cosa significa avere la dentiera; vi assicuro che questo non farà venir meno l’entusiasmo dei loro partner. Quando lo sapranno, verrà il buon umore al solo pensiero di certe performance…”

Kyle, che dice di essere "davvero eccitato" dai capelli grigi, si è reso conto per la prima volta di essere attratto dalle donne anziane quando ancora frequentava le scuole elementari. Racconta: “La prima volta che mi sono reso conto di essere attratto dalle donne anziane ero in prima media. C'era un'insegnante davvero sexy che sarà stata sui sessantacinque. Aveva i capelli biondo platino, era piuttosto in carne ed era semplicemente bellissima."

A proposito della sua esperienza sessuale Kyle afferma che le donne anziane sono vivaci quanto le ragazze che hanno la metà (o anche meno) dei loro anni. Dice: "Sesso con donne anziane? La verità è che a loro piace. Una donna di 68 anni gode del sesso appassionato e vigoroso tanto quanto una cheerleader di 23 anni".

Per quanto ci abbiano provato, gli amici di Kyle non sono stati in grado di convincerlo ad uscire con qualcuno della sua età.

"Per quanto riguarda le donne della mia età, non posso certo non riconoscere che sono attraenti, perché ovviamente lo sono. Il punto è – per come la vedo io – che non sono abbastanza mature”.