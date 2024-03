Ragazzo si lancia dal tetto, carabiniere lo salva miracolosamente: "Ho agito d'istinto"

È bastato uno sguardo per capire che quel ragazzo, pericolosamente in bilico, sarebbe caduto nel vuoto. Sono bastati pochi istanti per decidere di intervenire, accovacciandosi per terra per attutire la caduta. Gabriele Renna, comandante dei carabinieri della stazione di Bobbio (Piacenza) così ha salvato la vita di un ventenne precipitato dall'altezza di sei metri. È accaduto sabato. Adesso stanno entrambi bene, ma difficilmente potranno dimenticare quanto accaduto. "Ho agito d'istinto", dice il militare.

L'allarme è scattato sabato 16 marzo intorno a mezzogiorno. Sui social un ragazzo aveva scritto un messaggio che lasciava intendere le sue intenzioni di togliersi la vita e ha allertato le forze dell'ordine. Renna era in servizio e, individuato il giovane, si è precipitato sul posto con un collega. Quando sono arrivati il ragazzo, con molto alcol nelle vene, era in bilico sul tetto di casa. La situazione era estremamente delicata: Renna ha tentato di instaurare un dialogo col ragazzo mentre il collega lo ha raggiunto sul tetto. Appena si è avvicinato, però il 20enne si è spostato. È allora che Renna ha ipotizzato la traiettoria della caduta e si è accovacciato per terra: ha usato il suo corpo come scudo per attutire l'impatto col suolo. Il giovane è stato quindi affidato ai sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno portato all'ospedale Maggiore. Ha delle ferite, ma non è in pericolo di vita.

"L'ho visto scivolare – ha detto Renna - e mi è venuto istintivo cercare di attutire la sua caduta. Sono rimasto emozionato perché quando è stato caricato in ambulanza prima di partire ha ringraziato tutti e si è ricordato persino del mio nome. Non penso di aver fatto nulla di particolare, mi è venuto istintivo, spero di avere presto buone notizie sulla sua salute".