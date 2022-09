Una città italiana è alle prese con una inquietante invasione di ragni

Sta facendo il giro del web il video di una travel blogger @_travelcuriosity che si è trovata ad aver a che fare con una vera e propria invasione di ragni. Siamo in Toscana, nella laguna di Orbetello e queste sono le scene che da settimane abitanti e turisti sono abituati a vedere. Ragni hanno ricoperto la vegetazione della laguna, con arbusti "incartati" da impressionanti ragnatele.

Ma che cosa è successo? L’allarme ragni sembra strettamente collegato all’invasione di moscerini che ha colpito Orbetello durante i mesi estivi. La presenza massiccia di ragni sarebbe una risposta della natura all’esubero di moscerini. I cittadini attendono delle mosse per arginare il problema da parte delle istituzioni. Nel frattempo la Cooperativa La Peschereccia di Orbetello ha chiesto al Comune lavori urgenti per bonificare la zona. Il Presidente della Cooperativa, Pier Luigi Piro, ai microfoni de ‘La Nazione’ ha dichiarato di aver “chiesto al Comune e alla Regione cinque nuove draghe per le alghe e per il fango”. Quella del 2022 è un’estate contrassegnata da diversi problemi causati da insetti e animali vari. Come spiegato in precedenza, a Orbetello avevano già fatto i conti con una vera e propria invasione di moscerini, favorita dalle alte temperature e dall’umidità.