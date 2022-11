Il 're' dei playboy che si è sposato 87 volte con 46 donne diverse

È sicuramente il re dei playboy il 61enne indonesiano che ha ammesso di essersi sposato per ben 87 volte con 46 donne diverse. E non è finita, perché sta progettando di accasarsi per l'88esima volta, con una delle sue (tante) ex.

Kaan coltiva riso in Indonesia e recentemente è salito agli onori della cronaca dopo aver raccontato la sua storia a uno youtuber: il video è ovviamente diventato virale, attirando l'attenzione di diversi media che hanno rintracciato l'uomo e visitato la sua casa nel villaggio di Cipeundeuy. Anche se all'inizio ha rifiutato di rilasciare interviste, i giornalisti hanno insistito fino a quando ha cambiato idea.

Secondo quanto raccontato ai giornali di tutto il mondo, Kaan si è sposato per la prima volta a 14 anni con una ragazza di due anni più grande. Il loro matrimonio però è durato solo due anni, ma lui non si è perso d'animo e ha cercato subito una nuova moglie, e poi un'altra, e così via.

Quando gli è stato chiesto come mai continua a volersi risposare, Kaan ha detto di essere molto legato alla tradizione e di non voler dare alle sue donne l'idea di volersi divertire e basta: dunque, anche solo per una settimana o per un mese, lui tiene molto a sposare prima le sue "conquiste". Insomma, come lui stesso ha affermato ai media con una logica un po' discutibile: "Non voglio giocare con i sentimenti delle donne, non voglio essere immorale, preferisco sposarmi prima". Anche se questo implica farlo 87 volte.

In ogni caso, degli 87 matrimoni solo 40 sono stati ufficialmente registrati dallo Stato, mentre le altre erano cerimonie tradizionali ma non ufficiali. E non ha neppure sempre ottenuto ufficialmente il divorzio prima di sposarsi nuovamente: siccome non sempre tutte le sue ex hanno voluto concederglielo, lui semplicemente si è risposato e basta, dunque è risultato avere in certi periodi della sua vita due o più mogli contemporaneamente.

Il matrimonio più lungo di Kaan è durato 14 anni ma molti dei suoi matrimoni sono stati decisamente più corti, alcuni solo un mese o due, uno appena una settimana. E poi ha sposato alcune donne più volte nel corso della sua vita, per questo le sue mogli sono state "solo" 46. Per ora.