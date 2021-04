"Extreme sisters": arriva il reality sul ménage à trois delle gemelle che condividono lo stesso fidanzato

Le sorelle australiane Anna e Lucy Decinque sono famose per essere, così come loro stesse si definiscono, le “gemelle più identiche” al mondo. Basta dare un’occhiata al loro profilo Instagram per sgombrare ogni dubbio. E adesso sono pronte per lanciare il loro reality "Extreme Sisters" in cui racconteranno la loro vita molto particolare in cui tutto (anche l'amore) è condiviso.

Le gemelle condividono ogni particolare della loro vita: abiti, calzature, trucco e ogni altro dettaglio, inclusa la chirurgia plastica, per essere sempre completamente identiche. Dunque anche doppi trattamenti riempitivi per le labbra, protesi mammarie, trattamenti laser, microdermoabrasione e epilazione a luce pulsata intensiva.

E ovviamente condividono anche il loro unico ragazzo, e il sesso con lui.

Infatti le trentaquattrenni Anna e Lucy frequentano lo stesso uomo, Ben Byrne, condividendo di notte un enorme letto extra size.

Lucy, come riportato dal Sun, spiega che il “triangolo” funziona benissimo e che Ben si comporta con loro sempre "allo stesso modo". “La prima sera che siamo uscite insieme con Ben, l'abbiamo baciato tutte e due, prosegue Lucy, e dunque abbiamo capito che la cosa poteva funzionare. In passato avevamo avuto fidanzati separati che però non capivano il nostro forte legame. Ben ci capisce e ci accetta per quello che siamo. Sin dal primo giorno Ben ci ha sempre trattate allo stesso modo. Tra noi non c'è nessuna gelosia. E lui ottiene il doppio dell'amore e il doppio dell'attenzione, quindi non si lamenta mai. Bingo! "

Anna e Lucy sostengono che condividere un fidanzato è un’esperienza che funziona perfettamente. Almeno per loro. "Io e mia sorella siamo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7; abbiamo gli stessi gusti in tutto, quindi è ovvio che ci piaccia anche lo stesso ragazzo...”

E cosa c’è di meglio per raccontare questa esperienza al mondo intero e non solo sui social? “Ce l’abbiamo fatta” hanno scritto nei giorni scorsi sulla loro pagina Instagram Anna e Lucy, annunciando che presto saranno protagoniste di un reality show sul loro singolare ménage à trois.

Sarà programmato da fine aprile su TLC Foxtel e sarà intitolato, ovviamente, “Extreme Sisters”.