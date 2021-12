L'uomo col naso più lungo del mondo: "Con 8,8 cm sento odori che nessun altro avverte"

Il motivo per cui il turco Mehmet Özyürek sia finito nel Guinness dei Primati è piuttosto evidente: l'uomo ha il naso più lungo del mondo, record imbattuto da ben vent'anni.

La prima misurazione del suo naso risale al 31 gennaio 2002 per "Guinness World Records: Primetime": dall'attaccatura alla punta, ben 8,8 centimetri, e Mehmet è la prova vivente che non è vero che orecchie e naso diventano più grossi con l'età, infatti nelle due decadi successive la misura da record non è cambiata.

Com'è avere il naso più lungo del mondo? "Il mio senso dell'olfatto è diverso da quello degli altri - ammette sul sito ufficiale di Guinness World Records - spesso sento odori che le altre persone non avvertono. Per esempio, se entro in una casa posso immediatamente dire cosa è stato cucinato quel giorno".

Ma non è l'unica cosa che Mehmet può fare con il suo naso: l'uomo era stato invitato anche a "Lo show dei record" in Italia, mostrando in tv come fosse capace di gonfiare un palloncino facendo uscire l'aria dalle narici.

Quella di Mehmet è una famiglia in cui il naso è particolarmente sviluppato, anche se nessuno aveva mai raggiunto quelle dimensioni: "Da quel che so, è una condizione genetica. Nessun dottore ci ha mai fornito una spiegazione, ma tutti in famiglia abbiamo il naso grande, mio padre, i miei zii, io. Quando ero bambino, i miei amici mi chiamavano 'naso grosso' per farmi arrabbiare, ma penso che Dio mi abbia fatto così, non c'è niente che si possa fare. Ho imparato a vivere in pace con il mio corpo".

L'uomo convive felicemente con il suo naso, anche se non passa inosservato: "Quando incontro qualcuno ovviamente attiro l'attenzione, mi fissano tutti, mi esaminano. So quello che pensano quando mi guardano. Ma io amo il mio naso, lo considero una benedizione, mi fa piacere rappresentare la Turchia nel Guinness dei Primati. Alcuni diventano martiri, altri diventano premier, altri raggiungono record mondiali".

Se Mehmet è l'uomo con il naso più lungo in vita, pare che il record assoluto appartenga a un uomo vissuto nel '700 in Inghilterra, tale Thomas Wedder: secondo alcune fonti storiche, Wedder, che lavorava in un circo, aveva un naso che misurava l'incredibile lunghezza di 19 centimetri.