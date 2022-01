Regalano la poltrona ma dentro c'era il loro gatto

È finita bene, per fortuna, la storia di una famiglia che ha regalato la sua poltrona senza accorgersi che dentro c'era il loro gatto.

La famiglia si stava preparando per il trasloco a Denver, Colorado (Stati Uniti) e ha pensato di sbarazzarsi di quella vecchia poltrona che aveva in salotto, in previsione di acquistarne uno nuovo. Il mobile è stato regalato a un charity shop locale che lo avrebbe rivenduto a un prezzo basso, ma i proprietari non si erano accorti che il loro gatto, Montequilla, era rimasto incastrato all'interno - intrappolato dal meccanismo per azionare il poggiapiedi - e non riusciva più a uscire.

Il Mirror racconta che sono stati gli impiegati del negozio ad accorgersi che qualcosa non andava, perché dalla poltrona arrivava un debole miagolio: hanno chiamato così alcuni professionisti che sono arrivati e, il 31 dicembre scorso, hanno tirato fuori il gatto dal divano. Un'altra avversità era però alle porte: per quanto incredibile, nessuno riusciva a leggere il microchip del gatto, dunque non si riusciva a risalire ai proprietari. Inutile anche cercare di capire quale fosse la famiglia che aveva gentilmente regalato la poltrona.

Dunque il gatto è stato accolto dai proprietari del negozio, che hanno pensato di ospitarlo aspettando di vedere se i padroni si sarebbero fatti vivi. Nel frattempo, i membri della famiglia si erano accorti che il gatto mancava all'appello, e dopo averlo cercato per giorni invano nel quartiere e nel verde vicino a casa, si sono recati nel charity shop per controllare che il loro animale domestico non fosse lì, magari rimasto incastrato in qualche modo nella poltrona. E lì hanno ritrovato Montequilla, pronto per tornare a casa.