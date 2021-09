Ordina online un regalo per il figlio di 3 anni, le arriva un sex toy

Prima regola: quando arriva un regalo comprato sul web, controllatelo bene prima di consegnarlo al festeggiato. Per quanto riteniate affidabile lo store online che avete scelto, chiunque può sbagliare, e la situazione imbarazzante è dietro l'angolo. Soprattutto quando, arrivato il momento di scartare il pacco, ci si accorge (magari troppo tardi) che il contenuto è un sex toy.

Una 30enne di Cambridge ha raccontato al Mirror di aver quasi consegnato un sex toy a suo figlio di tre anni appena compiuti, ovviamente per sbaglio, a causa di un errore di consegna. Kayley Stocker ha detto di aver ordinato su Amazon una lampada di Spider-Man per il compleanno del suo piccolo. Quando il regalo è arrivato, però, la scatola aveva una forma particolare, insomma non proprio le dimensioni che lei si sarebbe aspettata. A questo punto avrebbe potuto consegnare lo stesso il regalo, o scartarlo insieme a suo figlio, invece no: per fortuna ha deciso di controllare prima, e meno male, perché dal pacco è uscito uno sgargiante sex toy con tanto di luci ed 'effetti sonori di un vero orgasmo'.

È finito tutto con il pacco rispedito indietro, con una risata, e con il sollievo di Kayley per aver controllato prima di consegnare il regalo al figlio: "Se glielo avessi fatto aprire avrebbe voluto sicuramente tenerlo, ovviamente senza rendersi conto di cos'era veramente. Lui è molto attaccato alle cose che gli regaliamo, perciò sarebbe stato un dramma togliergli il regalo senza troppe spiegazioni".

"Ero in cucina, al telefono con alcuni amici - continua Kayley - e non potevamo credere a quello che avevo scoperto, abbiamo pensato che magari l'aveva ordinato il mio compagno. Ho controllato il numero dell'ordine, ed era esattamente quello della lampada di Spiderman. Come l'ho preso ha iniziato a vibrare con suoni che si sono sentiti in tutta la cucina, e non riuscivo a disattivarlo. Ho telefonato all'assistenza di Amazon e ho detto che mi era stato consegnato una specie di robot sessuale per sbaglio, e il centralino mi ha subito messa in attesa. So che stava ridendo. Amazon mi ha risposto che se ero interessata potevo tenerlo, ma non era il caso, e dunque mi sono stati riconsegnati i soldi della lampada e altre 5 sterline per scusarsi per l'inconveniente. Mio figlio ama i supereroi e voleva davvero la lampada di Spider-Man, solo che il primo ordine ci ha messo tre settimane ad arrivare e alla fine era sbagliato, dunque ho dovuto comprargli qualcos'altro. Ma alla fine è stato divertente".

Amazon ha confermato ai media che la situazione è stata risolta.