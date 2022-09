L'uomo che ha rubato la tavoletta del wc della regina Elisabetta: ecco come ha fatto

Si sa, tutti vorremmo conservare un oggetto appartenuto a una persona che abbiamo ammirato quando era in vita. Ma tra tutti i cimeli che una persona può desiderare - specie per quanto riguarda la regina Elisabetta II - il water è forse davvero troppo strano.

Invece, un uomo residente in Canada ha raccontato su TikTok con un misto di orgoglio e commozione che suo padre ha 'trafugato' la tavoletta del wc della regina Elisabetta. La caption del video - che ha totalizzato migliaia di visualizzazioni - porta la scritta "Storia: ho conosciuto la regina e mio padre le ha rubato la tavoletta del water". Ma come è stato possibile?

Ovviamente c'è il trucco e nessuno si è intrufolato di nascosto nei bagni di Buckingham Palace: "Quando avevo otto anni - spiega l'uomo - ho conosciuto la regina d'Inghilterra. Nessuno mi crede mai quando lo racconto, ma ho una fotografia che lo dimostra". Sullo schermo appare la fotografia della regina che sorride a un bambino, mentre l'uomo continua: "Questo perché la regina si trovava in Canada ed era in visita allo Sheridan Colllege a Oakville, Ontario, dove mio padre lavorava come addetto alle manutenzioni. Dunque ha avuto un sacco di cose da mettere a posto prima dell'arrivo di Elisabetta II che si sarebbe fermata a pranzare proprio qui. Ad esempio, ha dovuto installare un water che la regina avrebbe usato solo per un giorno. Quando la regina è arrivata io avevo otto anni, mio padre mi ha portato con sé finché non siamo riusciti a intrufolarci proprio accanto all'auto della regina. Lei era lì, stava stringendo mani, baciando bambini e altre cose simili. Poi a un certo punto qualcuno mi ha passato un mazzo di fiori e l'ho vista venire verso di me. Le ho porto i fiori, lei mi ha stretto la mano e mi ha detto che ero un bambino delizioso".

Ma la parte migliore del racconto arriva dopo: "Mio padre non solo è riuscito a conservare il tovagliolo, il piatto e le posate della regina, cose che abbiamo ancora, ma è anche andato successivamente a rimuovere il wc installato apposta per lei e si è tenuto la tavoletta. Purtroppo quella non ce l'ho a portata di mano: mio padre l'ha nascosta da qualche parte in garage, ma è probabilmente il cimelio più strano che potessimo avere". In effetti.