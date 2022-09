Ladro scappa con una scavatrice ma è troppo lento e la polizia lo raggiunge a piedi

Tra tutti i mezzi per scappare da un inseguimento, la scavatrice non è proprio il più veloce: se ne è accorto un ricercato in Oregon che è stato raggiunto a piedi dalla polizia.

Jess B. Shaw, ricercato per furto d'auto e con tre mandati di arresto, è stato trovato mentre cercava di scappare a bordo di un bulldozer nella contea di Washington. L'uomo ha ignorato i comandi degli agenti, che gli imponevano di scendere e arrendersi, e ha azionato il veicolo. Ha guidato per circa un miglio e mezzo, ma la scavatrice era davvero troppo lenta per poter competere con le auto della polizia. Anzi, a un certo punto i poliziotti sono anche scesi dai loro mezzi per raggiungerlo a piedi, dopo un inseguimento talmente 'slow' da essere quasi ridicolo.

Shaw alla fine è stato fermato e arrestato, come ha confermato la polizia a Fox News: alle accuse che già prima pendevano su di lui, si aggiunge anche il tentativo di fuggire, seppur con un improbabile e lentissimo mezzo.