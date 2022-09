Riceve 10 milioni per errore e compra una villa di lusso: dopo 7 mesi la brutta sorpresa

Invece di ricevere un rimborso da 10 dollari, il sito di criptovalute Crypto.com, ha depositato sul suo conto la folle cifra di 10,5 milioni di sterline. Destinataria del bonifico da urlo Thevamanogari Manivel, una donna di Melbourne, in Australia, che si è ritrovata improvvisamente milionaria, decidendo di investire una grossa fetta di quel denaro piovuto dal cielo in una lussuosissima villa. Purtroppo per lei però, il sogno si è interrotto dopo circa 7 mesi: l'azienda si è accorta dell'errore e ha chiesto la restituzione dell'intero importo. Peccato però che in questi mesi la donna aveva fatto in tempo a spendere gran parte della cifra, comprando la casa e distribuendo i soldi tra amici e parenti.

Crypto.com ha deciso di fare causa alla donna, spiegando anche la natura dell'errore: nel campo a nove cifre riservato all'importo era stato inserito il numero di conto della donna, sempre a nove cifre. In questo modo, il rimborso da 10 dollari si è trasformato in oltre 10 milioni di sterline, che la donna ha subito deciso di investire. Prima l'acquisto di un'enorme casa dal valore di circa 1 milione di sterline, una villa di lusso con cinque camere da letto e quattro bagni, intestata alla sorella, poi la distribuzione della restante parte tra sei conti bancari, tra cui quelli della figlia e della sorella.

Dopo sette mesi l'azienda si è accorta dell'errore e ha avviato un procedimento legale nei confronti della donna per ottenere il rimborso. La battaglia in tribunale ha avuto inizio lo scorso febbraio e alla fine di agosto è arrivata la sentenza giudice della Corte Suprema del Victoria, James Elliott, che ha imposto il congelamento dei beni della donna e della sorella, che sarà costretta a vendere la proprietà e a restituire l'intera somma più il 10% di interessi. La donna dovrà anche pagare per intero le spese legali.