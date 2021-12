Le richieste più strane agli hotel: dal tè con i panda alla piscina per il pesce rosso

Il 2021 è stato un anno davvero insolito per i motivi legati alla pandemia che ben tutti sappiamo. Dopo il lockdown del 2020 abbiamo dovuto adattarci a nuove regole, nuove precauzioni, e poi la campagna vaccinale, la voglia di tornare a vivere, insieme a molti altri fattori che faranno sì che anche quest'anno verrà sicuramente ricordato.

Insomma, come se non fosse tutto già abbastanza particolare, ci si mettono anche le richieste dei clienti degli hotel: nel 2021 molte persone sono tornate a viaggiare per le vacanze, e il marchio alberghiero inglese Travelodge ha svelato i desideri più bizzarri dei turisti di quest'anno.

Un cliente, in Galles, ad esempio, come svela Sky, ha domandato a un concierge esterrefatto dove vivono i 'Welsh rabbit', che però non è una razza particolare di conigli, bensì è il nome di un piatto del luogo a base di formaggio cheddar fuso. Oppure altri turisti, nel Derbyshire, hanno chiesto qual è l'orario migliore per vedere i serpenti sullo 'Snake Pass', passo del serpente, che in realtà è solo un nome dato alla strada.

Questo è niente in confronto ad altre richieste: un cliente a York ha chiesto a un cameriere di cantare nella stanza accanto alla sua, per vedere se effettivamente i muri erano ben insonorizzati. Un altro ha chiesto - ebbene sì - di poter organizzare un tè pomeridiano con i panda. E ancora: poter vedere le stelle cadenti alle 10 di sera, avere una parte nella serie tv britannica "Emmerdale" solo perché l'hotel era vicino alla locaton, e trovare un modo per far cantare (anziché gracchiare) i gabbiani, rendendo più gradevole il loro verso. A Saint Austell, città della Cornovaglia, un cliente ha richiesto espressamente una stanza con una finestra rivolta a sud perché - così ha detto - aveva bisogno del sole per ricaricare la sua aura come prima cosa al mattino.

Ma forse la richiesta più incredibile è arrivata in un hotel a Newcastle: poter avere nella stanza una piscinetta gonfiabile per bambini, in modo da far stare comodo... il pesce rosso di famiglia!