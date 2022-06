La ditta di disinfestazione: "Duemila euro a chi ci lascia liberare 100 blatte in casa sua"

Una ditta di disinfestazione in North Carolina ha promesso duemila dollari (1915 euro circa) a chi metterà a disposizione la propria casa per liberare un centinaio di blatte, in modo da poter sperimentare una nuova tecnica per sbarazzarsi degli insetti.

La società, The Pest Informer, ha sponsorizzato questa nuova iniziativa sul suo sito web, dov'è possibile - per i cittadini statunitensi - registrarsi e candidarsi per partecipare a questo strano e nuovo programma.

L'obiettivo della ditta è poter sperimentare - dal vivo e in condizioni reali - una tecnica innovativa per sterminare le blatte: 100 insetti e la promessa di sbarazzarsi completamente di loro in 30 giorni. C'è ovviamente da firmare il consenso alla liberazione di un centinaio di blatte che potranno girare indisturbate in casa, e in più l'intero esperimento sarà filmato.

Ma cosa succede se per caso questo metodo innovativo non dovesse funzionare? Se le blatte continueranno a invadere casa anche dopo 30 giorni, la compagnia pagherà comunque duemila dollari al padrone di casa, e sterminerà gli scarafaggi con una delle "vecchie" tecniche già utilizzate ed efficaci.

"Stiamo cercando 5-6 padroni di casa disposti a questo esperimento" spiegano dall'azienda, aggiungendo che finora sono arrivate più di duemila richieste tramite il sito. Le domande potranno comunque essere presentate fino al 31 luglio.

Finora la compagnia aveva utilizzato le case dei dipendenti o loro amici, per fare questi test: è sempre andato tutto bene? Su questo la ditta a quanto pare non ha voluto rilasciare dichiarazioni.