Lo show tv in cui ogni ospite ha una risata strana: il video della "ridarella" è irresistibile

Ognuno ha la sua risata, particolare e a volte strana, tanto che, in alcuni casi, è lo stesso modo di ridere che suscita ilarità anche nelle persone vicine. D'altronde si sa, quando parte la "ridarella" incontrollata, è difficile cercare di controllare il tono di voce e i risultati possono essere esilaranti.

A un programma sulla tv francese, "C'est mon choix", sono state invitate persone con la risata talmente strana che sono diventate famose tra parenti e amici, e ora anche tra i telespettatori. C'è chi ha la voce stridula come quella di un gabbiano, chi "grugnisce" come un maiale, chi sembra una gallina, chi un delfino (vedere per credere) e chi squilla come una trombetta.

La puntata d'altronde aveva un titolo che era già tutto un programma: "La mia risata non passa inosservata", ed è bastato poco per far scattare la miccia. Quando ha iniziato a ridere un ospite, nel suo unico e inconfondibile modo, hanno proseguito anche tutti gli altri. Insomma, in pochi secondi nel salotto televisivo ridevano tutti fino alle lacrime, alimentati l'uno dalle risate dell'altro. Il video è diventato ovviamente virale sul web.

Durante la puntata, la conduttrice Évelyne Thomas ha chiesto a un ospite: "Non è per caso a causa della tua risata se sei single?" e lui ha risposto "Spero di no" prima di scoppiare in una sonora risata simile al verso di un delfino. E giù tutti a ridere di nuovo.