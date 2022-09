Via dal ristorante senza pagare: cameriera costretta a pagare la cena dei clienti

Consumano la cena al ristorante e poi vanno via senza saldare. A pagare letteralmente il conto della bravata è però la cameriera che li aveva serviti: è stata costretta a versare al loro posto quanto dovuto. La storia arriva dall'Irlanda ed è riportata dall'Irish Mirror.

La madre della cameriera non ha mandato giù la decisione dei datori di lavoro della figlia e ha raccontato tutto alla radio. La donna ha fatto un semplice calcolo: la figlia ha finito per lavorare quasi gratis quel giorno. I proprietari del locale hanno infatti decurtato la somma non pagata dai clienti dalla paga della giovane.

Non è un episodio isolato. In un caso simile è stata adottata la stessa politica con un altro cameriere. E c'è chi esorta la cameriera a chiamare la Workplace Relations Commission (WRC), un ente statale irlandese che svolge un ruolo simile ai tribunali del lavoro nel Regno Unito. La vicenda quindi potrebbe essere solo all'inizio.