Il ristoratore che vieta l'ingresso agli under 14: "Rompono tutto"

Accesso vietato a bambini e ragazzini. Questa l'estrema decisione assunta da un ristoratore campano. "Nostro malgrado ci vediamo costretti a non accettare prenotazioni con bambini o ragazzi inferiori ad anni 14. Non ce ne vogliate, ma è colpa di tanti genitori che non sono tali", recita la comunicazione affissa nei suoi locali da Pino Milucci, titolare di "Hostaria Oasi Marina" a Bacoli (Napoli).

Il ristoratore difende la sua scelta e, intervenendo a "Uno Mattina in famiglia" in onda su Raiuno, spiega perché non accetta più prenotazioni con under 14: "Sono esasperato da vari eventi. Per raccontarne qualcuno, ho dovuto togliere tutti i bicchieri da vino sui tavoli, perché rompevano tutto. Si rincorrevano tra piante ed è pericoloso. Con i genitori imperterriti, fermi, impassibili. Anzi, quando ho provato a segnalare la cosa, difendevano i figli".

"Voglio aggiungere che io sono anche un docente e incontro le stesse difficoltà anche a scuola. I miei locali, peraltro, sono una tipologia di localini intimi, piccoli. Ci sono bambini che sono angeli. Anche io sono padre. Ma con determinati genitori, è difficile intervenire", ha concluso il ristoratore.

