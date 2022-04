Cliente lascia recensione choc: "Mi hanno messo vicino ai gay", la risposta del locale è virale

La moda di lasciare recensioni di hotel e ristoranti ha colpito un po' tutti ed è diventato nomale esprimere il proprio parere sul cibo, l'ambiente, il servizio. Non è passato inosservato però il giudizio lasciato da un cliente alla bruschetteria Faedo di Monte di Malo, nel Vicentino: "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e sinceramente non mi sono sentito molto a mio agio durante la consumazione.Peccato, perché la bruschetta era molto buona". Parole che in pochi istanti riportano dritti dritti nella peggiore delle epoche oscurantiste. La risposta è stata da manuale con un risoluto addio: "Non sapevamo venisse dal Medioevo. A saperlo l'avremmo messa a mangiare nella porcilaia, dove probabilmente si sarebbe trovato più a suo agio".

A diffonderla sui social la recensione è stata la pagina Facebook "I Sentinelli di Milano". Anche i gestori del locale hanno reso pubblico quanto successo, pubblicando sia il giudizio del cliente sia la replica. "Ci vediamo costretti e allo stesso tempo veramente dispiaciuti - si legge sulla pagina della bruschetteria - a dover condividere una recensione come questa. Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose a tale signore se solo ne conoscessimo il vero nome e cognome".

La storia è diventata virale sui social e da più parti sono giunti messaggi di solidarietà ai ristoratori. "Peccato che siamo lontani, meritereste mille clienti al giorno in più", si legge in un post. E ancora: "Io vivo a Chieti altrimenti minimo una bruschetta a settimana la verrei a gustare volentieri! Onore a voi, all'etica e alla morale che vi appartiene".