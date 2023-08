Il ristoratore che non accetta clienti vegani: "Vai da un'altra parte"

"Non accettiamo vegani". È la risposta che un ristoratore pugliese ha dato all'influencer Giulia Pisco, che aveva telefonato per avere informazioni sulla cucina e per capire se il locale avesse dei piatti adatti per chi segue una dieta vegana. La conversazione tra la ragazza e il ristoratore è stata pubblicata su TikTok scatenando commenti e polemiche.

Per dieta vegana si intende un regime alimentare privo di alimenti di origine animale: carne, pollame, pesce, uova, latte e derivati. La giovane influencer esordisce elencando una serie di piatti pugliesi che i vegani possono mangiare, poi il video della conversazione. Alla domanda della ragazza, l'interlocutore (non è stato reso noto il nome dell'attività, ndr) resta spiazzato. Le prime risposte sono un po' imbarazzate: "Non abbiamo niente, ci dispiace...". Poi il tono più netto: "Andate da un'altra parte".

"Perché escludere otto vegani se i piatti ci sono?", si chiede l'influencer. Lei stessa sottolinea però che non è andata sempre così e che la comitiva è stata accolta in altri ristoranti, con piatti veg. Il resoconto di quanto accaduto ha scatenato i commenti, tra chi lamenta una sorte comune e chi invece pensa che il ristoratore ignorasse proprio il significato di vegano.

