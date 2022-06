Ritira il suo diploma dopo 60 anni: "Me l'avevano negato perché dovevo 4,80 dollari alla scuola"

Ha finalmente ritirato quel diploma che nel 1962 non era riuscito a conseguire per un soffio: una bella soddisfazione per Ted Sams, 78 anni, californiano, anche perché quando era giovane era arrivato davvero vicino al traguardo, senza riuscire a raggiungerlo per colpa di un libro ancora da pagare.

Con la mantella e il cappello dei diplomandi, Ted si è presentato alla cerimonia dei diplomi della San Gabriel High School, si è fatto strada tra studenti più giovani di 60 anni, e ha ritirato il suo titolo con un gran sorriso.

Nel 1962, quando era uno studente prossimo al diploma, Ted finì nei guai e venne sospeso per cinque giorni prima della fine dell'anno, perdendo un esame cruciale. Recuperò durante l'estate, ma alla fine i professori rifiutarono di consegnargli il diploma perché l'alunno doveva alla scuola 4,80 dollari per un libro che aveva preso e non aveva restituito. "Dunque me ne sono andato e mi sono detto che avrei fatto meglio a dimenticarmi il diploma - ha raccontato ai media -. All'epoca lavoravo già per pagarmi gli studi, provenivo da una famiglia povera, e negli anni '60 4,80 dollari erano una bella cifra specie per uno come me".

La scuola però ha sempre conservato il diploma di Ted chiuso in un armadio, e sessant'anni dopo il personale - che si è accorto di quella pergamena dimenticata - ha pensato di consegnarglielo. "Negli anni ho raccontato ai miei figli un sacco di volte che non riuscii a ottenere il diploma per 4,80 dollari" racconta Ted ai media.