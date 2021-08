Robin è bisessuale: la rivelazione nell'ultimo episodio della saga di Batman

Una rivelazione che minaccia di scuotere il mondo dei fumetti: Robin, il braccio destro dell’uomo pipistrello, è bisessuale. Nel numero di agosto di "Batman: Urban Legends", pubblicato martedì, Robin esplora la propria sessualità e accetta di uscire con un ragazzo. In quest’ultimo periodo il partner di Batman sulla carta è impersonificato da Tim Drake, terzo Robin nei fumetti. Mentre sta combattendo accanto all’amico Bernard Down anticipa quella che sarà la rivelazione finale: "La gente continuava a chiedermi cosa voglio, ma non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse, sembrava sempre fuori portata. Finora. Esattamente fino a questo momento".

Poi sfogliando le pagine c’è Tim che va a casa di Bernard e gli dice: "Ho pensato molto a quella notte e non so cosa abbia significato per me. Ma mi piacerebbe scoprirlo". L'amico risponde: "Speravo lo facessi. Tim Drake, vuoi uscire con me?" E Tim risponde: "Sì, sì. Penso di volerlo". Un’apertura che ha lasciato i fan stupiti, ma nella maggioranza dei casi pare piacevolmente. Gli appassionati della DC Comics avrebbero espresso approvazione per la scelta della casa editrice. Di certo è un segnale che dimostra come si sia evoluto il personaggio, anche se già in passato sospetti di omosessualità – tanto per Batman quanto per Robin – sono stati sempre espressi. Finora però né nelle sale cinematografiche né sui fumetti, avevano avuto conferma.

Gli appassionati di "Urban Legends" e in generale della coppia di supereroi dovranno attendere ancora però per sapere come e se si evolverà la storia tra i due. Urban Legends è una serie antologica quindi i lettori non vedranno la prossima puntata di Tim Drake fino a quando "Batman: Urban Legends" n. 10 non uscirà a dicembre. Se davvero Tim dovesse scoprire di essere attratto da persone dello stesso sesso, sarà l'ultimo – in ordine cronologico – componente della famiglia Bat a fare questa rivelazione: nel 2006, Greg Rucka ha reinventato Batwoman come lesbica. Da allora anche gli antieroi Harley Quinn e Poison Ivy sono stati ritratti come partner romantici. Catwoman è stata presentata come bisessuale e la detective della polizia Renee Montoya, in giro per le strade di Gotham City sia con il ruolo di poliziotta che nei panni della supereroina The Question, si è dichiarata lesbica.