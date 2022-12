L'abbraccio perfetto? Lo dà un robot creato apposta

L'abbraccio perfetto esiste e a darlo è nientemeno che un robot: HuggieBot 3.0 è l'ultima versione di un androide creato dal Max Planck Institute for Intelligent Systems per regalare coccole indimenticabili a tutti.

Certo, se pensiamo a tutte le cose in cui ci possono aiutare i robot, probabilmente gli abbacci non sono la prima cosa che ci viene in mente. Ma un team di ricercatori si è impegnato per portare avanti il progetto e, dopo anni di tentativi, ecco un prodotto in grado di ricreare abbracci umani, utile per portare conforto a chi è solo o per rimpiazzare una persona che non può abbracciarne un'altra per diversi motivi (come la lontananza).

HuggieBot 3.0 riconosce e risponde al contatto umano basandosi sui gesti della persona che ha di fronte per individuare l'abbraccio perfetto per ognuno. Le braccia e il torace sono costruiti con un materiale morbido in grado di rendere quello del robot simile al corpo di una persona in carne e ossa. E poi sensori vari fanno il resto: a seconda della persona che ricambia l'abbraccio, il robot è in grado di calcolare il grado di pressione da utilizzare, accarezzare la schiena e rassicurarla con una buona vecchia pacca sulla spalla.

Gli scienziati dietro al progetto hanno iniziato a lavorare a un robot in grado di abbracciare le persone nel 2016, mentre erano impegnati a studiare per un Master in robotica. Dopo 6 anni, in un test recente, alcuni volontari che hanno provato HuggieBot 3.0 hanno confermato di sentirsi più "compresi" dal robot rispetto alle versioni precedenti, con un livello di soddisfazione più elevato.

Certo, nulla potrà mai sostituire un abbraccio umano (forse), ma i creatori del robot stanno già lavorando su una quarta versione che dovrebbe migliorare le posizioni e le tecniche di questo gesto di affetto e vicinanza universalmente riconosciuto.