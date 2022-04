Catturato il soldato russo che rideva degli stupri con la moglie

Catturato dalle forze di Kiev Roman Bykovsk, il soldato russo 27enne ritenuto l?autore della scioccante telefonata nella quale la moglie lo autorizza a stuprare donne ucraine. L?audio shock ha fatto il giro del mondo, 32 secondi di risate e parole agghiaccianti, a conferma di come le donne russe invitino i mariti in guerra a violentare le donne ucraine. "Posso davvero?", chiede Bykovsk, "Sì, ti autorizzo. Ma usa le protezioni", risponde lei. Secondo quanto si apprende Roman Bykovsky, originario di Borel in Russia e padre di un bambino di 4 anni, è stato catturato dalle forze di Kiev vicino a Izyum, nell'oblast di Kharkiv.