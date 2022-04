Cerca di rubare una balestra nascondendola nei pantaloni: finisce malissimo

Il sospetto che qualcosa non quadrasse c'era, quando i commessi hanno visto avvicinarsi all'uscita senza acquisti un uomo con un visibile ingombro sotto i pantaloni: e infatti si è scoperto che dagli scaffali aveva rubato una balestra, goffamente nascosta addosso.

Ma torniamo all'inizio di questa incredibile vicenda: siamo in Florida, e le telecamere di sorveglianza di un negozio mostrano la scena. Un uomo di 46 anni entra con una stampella, e poi, in un corridoio, credendosi inosservato, prende una balestra e se la infila nei pantaloni, cercando di nascondere la parte superiore - che ovviamente sporge - nella giacca. Il risultato lascia a desiderare ma il ladro, a quanto pare contento così, riprende in mano la stampella e si avvia verso l'uscita del negozio, fingendo di zoppicare forse per non attirare l'attenzione sull'"ingombro" che lo avrebbe fatto camminare male in ogni caso.

Secondo quanto riferiscono i media, incredibilmente l'uomo è pure riuscito a uscire dal negozio, forse approfittando di un momento di distrazione del personale. Ma è stato poi arrestato un paio di giorni dopo: nello store si erano accorti che mancava una balestra e hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, fino a "beccare" l'immagine del ladro.

La polizia è risalita alla sua identità e dunque lo ha raggiunto e arrestato.