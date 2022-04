Ruba un'opera d'arte al museo scambiandola per una giacca

Una pensionata di 72 anni ha rubato una giacca blu da lavoro appesa ad un muro del museo Picasso di Parigi, scambiandola per un comune indumento. Peccato però che era un'opera d'arte dell’artista catalano Oriol Vilanova, esposta nell’ambito di una retrospettiva di artisti contemporanei. "Old Masters", questo il titolo dell'opera d'arte sottratta, poteva essere indossata liberamente dai visitatori (per tale motivo non è scattato l'allarme) ed aveva nelle tasche alcune cartoline collezionate dall'autore in 15 anni. L'anziana donna, amante dell'arte, dopo aver più volte guardato e riguardato la giacca, l'ha presa e l'ha infilata nella borsa per poi tornare a casa. L'ha persino portata da una sarta per farla accorciare. Tornata al museo due settimane dopo il furto, è stata riconosciuta e fermata dagli agenti di sorveglianza. "Mai mi sarei permessa di rubare un’opera d’arte", ha dichiarato. L'anziana donna, forse non proprio nel pieno possesso delle sue capacità mentali, è tornata a casa cavandosela con un semplice richiamo.