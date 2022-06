Ruba il nano da giardino della vicina perché terrorizza il figlio di 5 anni

Tra le tante cose che possono fare paura, nella vita, forse i nani da giardino ricoprono una delle ultime posizioni: ma a volte anche la più innocua delle statuette può assumere un'aria inquietante a seconda dell'espressione.

Un uomo ha ammesso sul web di aver rubato il nano da giardino della sua vicina di casa perché a quanto pare la statuina terrorizzava suo figlio, un bimbo di cinque anni.

L'uomo ha confessato su Reddit: da quanto ha raccontato, Cindy, la sua vicina, ha un grande giardino di fronte alla sua casa, e ha allestito un vero e proprio 'villaggio degli gnomi' con statuine di ogni forma. Ma recentemente ha aggiunto un nano, alla sua collezione, reo di terrorizzare il figlio del vicino. A tal punto che il bimbo non voleva neppure più andare a giocare in giardino, per la paura, gridando e piangendo.

L'uomo ha chiesto più volte a Cindy di togliere quella statuina, ma lei ha sempre rifiutato: così lui ha preso la situazione in mano e, una notte, ha rubato il nano della discordia, nascondendolo in un cespuglio in modo da non farlo ritrovare.

Ma Cindy si è accorta che - dietro alla sparizione del nano in questione - quasi sicuramente c'era lo zampino del vicino, e ha iniziato a fare domande in maniera molto insistente. Il vicino ha ceduto, le ha ridato il nano, e lei si è arrabbiata molto, minacciandolo di chiamare la polizia. L'uomo ha consultato poi sua moglie: lei pensa che Cindy abbia esagerato, ma che comunque lui non avrebbe dovuto rubarle il nano da giardino. Il rimedio sarebbe arrivato da solo, con il bambino a cui nel tempo sarebbe passata la paura.

I commentatori si sono mostrati d'accordo con la moglie dell'uomo: la paura del bambino non giustifica il furto. "Non tocchi le cose della gente, pensando che vada bene, solo perché tuo figlio ha paura di uno stupido nano da giardino", "Come genitore hai la responsabilità di insegnare a riconoscere le paure irrazionali a tuo figlio. Non dovevi rubare ai vicini di casa", "Crescendo tuo figlio dovrà capire che le persone non metteranno in ordine le loro vite, o i loro giardini, per lui: è una lezione che deve imparare prima possibile".