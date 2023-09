Insegnava sui social come punire i figli: arrestata la mamma influencer Ruby Franke

Tramite i suoi seguitissimi canali social dava consigli su come educare e soprattutto punire i figli, adesso l'influencer americana Ruby Franke è nei guai: è stata arrestata per presunti abusi su minori. L'arresto è scattato dopo che uno dei suoi sei figli è riuscito a scappare da casa e rifugiarsi dai vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. Il piccolo, in evidente stato di malnutrizione, è stato portato in ospedale insieme a uno dei suoi fratellini in condizioni simili. Gli altri quattro figli sono stati affidati alle cure della Divisione dei servizi per l'infanzia e la famiglia dello Utah. Arrestata con le stesse accuse anche la socia di Franke, Jodi Hildebrandt.

Ruby Franke era l'anima e il volto del canale YouTube di famiglia "8 Passengers" (non più online, ndr). Aperto con il marito nel 2015, nei video spiegava come educare i propri figli. Oltre due milioni di persone li seguivano. Le regole di Ruby Franke prevedevano digiuni, pene corporali e privazioni del sonno. Adesso è stata messa sotto accusa dal procuratore della contea di Washington nello Utah, come riporta NBC News.

Nel tempo erano state fatte diverse segnalazioni, proprio per via dei video "educativi" su YouTube contro l'influencer. Ruby Franke si è sempre difesa dicendo che "il suo stile genitoriale non era abuso, ma un modo per insegnare ai suoi figli le conseguenze delle loro azioni".

"Tutti stanno tirando un sospiro di sollievo collettivo, perché pensavamo che sarebbero usciti da quella casa con i sacchi per cadaveri", ha detto un vicino.

