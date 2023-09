Operata da uno specializzando resta sulla sedia a rotelle: "Ho ricevuto solo 50mila euro"

Sabrina Di Girolamo, 42 anni di Latina, è stata vittima di un grave errore medico. Dopo un’operazione in un ospedale di Verona ha perso l’uso delle gambe e delle braccia finendo sulla sedia a rotelle. L’intervento "senza particolari rischi", effettuato il 22 agosto del 2017, le provocò una "tetraplegia con l'impossibilità di muovere tutti e quattro gli arti". Era stata operata per rimuovere un tumore benigno. La manovra di posizionamento della paziente, quella più delicata, fu compiuta da un semplice specializzando che doveva essere supervisionato da un neurochirurgo, ma quest’ultimo secondo le indagini non risultò essere presente in sala. I due medici, accusati di lesioni colpose connesse all'esercizio della professione medica, non sono finiti a processo perché la donna, mamma di due figlie, ha accettato un risarcimento da 1,6 milioni di euro.

"Non parlatemi di vittoria, non c’è prezzo per la sofferenza", ha dichiarato Sabrina ricordando che il suo presente "è diventato un incubo" e che è stata "condannata all'infelicità". "Non si può quantificare lo stravolgimento di una vita intera", ha aggiunto, "quando ti rubano la felicità ti strappano i sogni e ti demoliscono i progetti, nessuna cifra ti darà la vita di prima". "Se ho accettato il risarcimento e rimesso la querela è perché devo curarmi e dovrò farlo per tutta la vita. E le cure costano", ha chiosato ricordando che a breve dovrà sostenere un intervento da 70mila euro.

Finora ha ricevuto solo 50mila euro

Sei anni dopo il tribunale civile di Verona ha stabilito che fu vittima di un grave errore medico, fissando la cifra del risarcimento. Finora però Sabrina ha ricevuto solo "briciole", 50mila euro, che non gli sono bastate nemmeno per coprire le spese mediche sostenute.

Il 22 agosto 2023 l’ultimo sfogo sui social: "In questo giorno e in questo momento di 6 anni fa mi stavano rovinando la vita, trascinandomi nell'inferno più assoluto dal quale non ne sono più uscita e non ne uscirò più... hanno fatto morire la Sabrina di prima sempre sorridente, attiva e facevo di tutto per le mie bambine, ora sono diventate ragazze senza neanche accorgermene in questi anni sono riuscita ad andare avanti per loro e cercherò di farlo perché sono la mia vita...per la mia famiglia che mi sopporta e supporta in ogni momento...per le mie amiche che ci sono sempre".

Continua a leggere su Today.it...