Il pizzaiolo siciliano che fa la pizza con i pescatori

Siamo nel piccolo centro di Altavilla Milicia, a mezz’ora da Palermo, e qui lo chef Gioacchino Gargano, classe 1984, apre nel 2019 Saccharum. Il nome richiama le piantagioni di canna da zucchero che caratterizzavano questa zona nel periodo del Basso Medioevo. Già ristoratore dal 2005 con un’attività a Bagheria, Gargano si avvicina al mondo della pizza quando nel 2016 frequenta Fermentatum, una scuola di alta formazione sui lievitati. Saccharum è il risultato quindi di anni di studio ed esperimenti nel campo dei lievitati. Tra innovazioni e topping sempre particolari, questo posto è un tempio delle pizze innovative, buone sia nell’impasto, ma anche nei condimenti, vera firma d’autore dello chef. Un esempio? Le pizze di mare, realizzate nel periodo estivo, che raccontano una storia di amicizia e di mestieri dimenticati.

Come nascono le pizze di mare di Saccharum

Ne esce fuori un menu che dedica particolare attenzione alle pizze realizzate con ingredienti di questo mare “il mio mare” come l’ha definito Gargano, non scelti semplicemente da un catalogo o da un distributore. "Con l'arrivo dell'estate mi è sembrato naturale farmi ispirare dal mare” racconta Gargano “Oggi le cose sono un po' cambiate ma la qualità del pesce e delle conserve ittiche rimane eccellente”. Qui ogni pizza è una celebrazione del pescato locale e sostiene in maniera significativa l’arte marinara della zona di Porticello, tra Bagheria e Palermo, dove ancora sopravvivono questi mestieri. “Ho provato a raccontare l'orgoglio e le tradizioni dei borghi marinari a cui sono molto legato: Aspra, Porticello e Sant'Elia" continua.

Saccharum. Dalla barca alla pizza

Non a caso i fornitori sono tutti della zona e portano i prodotti freschi al mattino presto, rientrando dal mare dopo aver tirato su le reti. Tra questi c’è anche Giuseppe Balistreti, pescatore da quando aveva 8 anni e come lui anche il padre, il nonno e il bisnonno. “Io e Gioacchino ci conosciamo da più di 15 anni” ci racconta Giuseppe “lui aveva il ristorante Baariha e io andavo spesso lì a trovarlo. Mi definisco un pescatore moderno, giro per i ristoranti e vado a scoprire posti nuovi a cui proporre il mio pescato. Mentre di solito da queste parti i pesci vengono venduti all’asta: la mattina arrivano i rigattieri allo sbarco dei pescherecci e comprano bisbigliando all’orecchio”.

Non è un modo di dire, ma funziona proprio così: ogni offerente sussurra la sua cifra all’orecchio del pescivendolo che venderà la merce al compratore più generoso. Giuseppe e Gioacchino si sono rincontrati poco tempo fa e l’idea di creare qualcosa insieme è stato forse un processo naturale, tanto naturale che tra gli altri fornitori c’è anche Michelangelo Balistreti, il cugino di Giuseppe. Non un pescatore ma un produttore di alici. Michelangelo ha un antico stabilimento di salagione delle acciughe che oggi è diventato anche Museo dell’Acciuga di Aspra dove è possibile scoprire tutte le fasi e i processi delle acciughe, dalla pesca fino alle conserve. Le acciughe saranno poi usate nelle preparazioni di Saccharum.

Cosa si mangia da Saccharum

Da questa collaborazione marinara su più fronti arrivano pizze come la Spick and Crock Anciova (14€), un impasto a lievitazione mista e farina macinata a pietra di tipo 1 con sopra la stracciata di burrata, il datterino giallo e rosso semi dry, i filetti di acciughe artigianali di Aspra selezione superiore, polvere di pomodoro e basilico. Oppure O mare nero (16€), con sugo di calamaretti e il loro nero insieme alla mozzarella, al datterino giallo e alla salsa verde. Se questo ancora non bastasse, c’è la Nuda e Cruda (16€), con tartare di gambero rosso locale su una burrata di bufala, datterino giallo semi dry e zucchine genovesi alla brace.

Ma non solo di pizza si parla da Saccharum. Tra i piatti forti ci sono anche gli sfincioni, tutti a 12€, che sono delle pizze tradizionali del posto con bordi alti e forma tipicamente rettangolare. Quello Ora Tonno è un omaggio di Gioacchino Gargano alla sua infanzia, in ricordo di quando a inizio estate, tutte le famiglie preparavano a casa le conserve di tonno sott’olio. In questo piatto c’è infatti il filetto di tonno lavorato artigianalmente, insieme al pomodoro, le olive taggiasche, i capperi, datterini rossi e gialli e la cipolla caramellata. Tra i pezzi forti c’è anche il grande classico Bottarga un po’ stracciata, presente in menu da qualche stagione, che è uno sfincione con base di fiordilatte, zucchine fritte, pomodorini gialli e rossi confit, stracciata di burrata, bottarga di tonno e mollica tostata all’aglio.

Perché da Saccharum c’è molto più di una pizza

Se è vero che ogni alimento racconta una storia e che ogni storia merita di essere raccontata, da Saccharum viene servita sul piatto una realtà che spesso, almeno per chi vive in città, rimane un mondo inesplorato. In questa zona della Sicilia, così come in tante altre parti dell’Italia tutta, ci sono mestieri portati avanti di padre in figlio e, andando a ritroso, si può arrivare a generazioni mai conosciute. Guseppe Balistreti per esempio ha scritto e raccontato la sua vita nel libro L’Amore per un padre. “Io non sono né diplomato né laureato” ci dice, “ma faccio questo mestiere da quando ne ho memoria. Nel mio libro racconto aneddoti personali della mia famiglia, come quando il mio bisnonno portò mio nonno di 8 anni a pescare. Al tempo si andava a remi e non c’erano le previsioni meteo e quel giorno hanno beccato un maestrale. Il mio bisnonno ha tenuto suo figlio tutto il tempo sulle braccia stese per non farlo annegare. Lui non ce l’ha fatta ma mio nonno è sopravvissuto. Il fatto è che facciamo sempre le stesse cose, ma un pescatore ha infinite storie da raccontare”. Viene da pensare che un piatto tanto popolare come la pizza è forse il mezzo più adatto per far conoscere il lavoro di chi, pescatori e molti altri, porta avanti un mestiere dimenticato.

