La rinascita di Sadie, senza braccia e gambe per un calcolo renale: "Sono un miracolo medico"

Un banale calcolo renale, poi la sepsi, il coma durato settimane e le ore sul tavolo della sala operatoria per l'amputazione di gambe e braccia. E' il calvario di una giovane mamma britannica, Sadie Kemp. La donna, 35 anni, si definisce "un miracolo medico" e ha trovato la forza di reagire tenendo anche un diario social del suo percorso.

La storia di caduta e rinascita di Sadie Kemp inizia il giorno di Natale del 2021. Ha un forte dolore alla schiena e si presenta in ospedale. I medici individuano dei calcoli renali, ma non ritengono si debba intervenire subito e la mandano a casa. I dolori diventano insopportabili e il giorno successivo Sadie torna in ospedale. Stavolta la diagnosi è diversa: è in choc settico. Significa che ha un'infezione generalizzata: una sepsi. La 35enne entra in coma. I medici sono costretti ad amputarle braccia e gambe. L'ospedale diventa la sua casa per oltre 100 giorni.