La lascia alla festa di fidanzamento: "Mi hai tradito, ti regalo la libertà". Saltano le nozze vip

Il promesso sposo che sbugiarda la promessa sposa durante un party organizzato per ufficializzare le nozze: questa la scena a cui hanno assistito gli invitati che, chiamati a partecipare alla gioia della coppia in procinto di pronunicare il fatidico sì, si sono ritrovati, loro malgrado, testimoni del racconto pubblico del tradimento della fidanzata.

Il fatto è accaduto a Torino. Protagonisti sono un noto finanziere e una politica piemontese. Quando i presenti alla festa pensavano di festeggiare l'annuncio del matrimonio ed erano pronti ad ascoltare le parole di lui pronunciate al microfono, ecco arrivare il colpo di scena di un discorso che piano piano ha svelato la doppia vita della fidanzata. In una "lettera aperta" l'uomo prima ha raccontato alla compagna cosa sia l'amore, poi ha svelato a tutti la relazione di lei "con un noto avvocato" e quindi le ha donato la libertà, ovvero di trascorrere l'agognata vacanza con l'altro.

"So quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale", ha detto a un certo punto, "E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale". Poi rivolgendosi ai presenti: "Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi. Ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei" ha proseguito. Poi le battute conclusive: "A Mykonos, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato. Così come è pagato il viaggio in Vietnam", ha terminato il finanziere che, tuttavia, non ha escluso di poter proseguire con la ormai ex fidanzata il rapporto collaborativo in corso: "Ti confermo la mia stima lavorativa. Se vorrai, al tuo ritorno, potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale". Augurandole infine di essere felice con il suo nuovo compagno, l'uomo ha posato il microfono nel silenzio gelido di tutti e nell'imbarazzo generale.