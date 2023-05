Bimbo sul passeggino prende velocità e sta per schiantarsi nel traffico: passante eroe lo salva

Ci sono storie di riscatto personale, ogni giorno, sulla stampa di tutto il mondo. Basta andarle a cercare. E ci sono frangenti di vita nei quali non c'è tempo per pensare, e viene fuori solo allora la natura più intima di ciascuno. Un ex senzatetto californiano ha ottenuto un nuovo lavoro e salvato la vita di un bambino, tutto in un pomeriggio. Ron Nessman stava lasciando il luogo dove aveva sostenuto un colloquio per una posizione presso la catena di ristoranti Applebee's quando, mentre era seduto su una panchina per rifiatare, ha visto un passeggino dirigersi a tutta velocità verso una strada trafficatissima. Si è messo a correre ed mè riuscito a evitare un incidente potenzialmente mortale. Il drammatico filmato del salvataggio del bambino è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. Eccolo:

Una donna si era fermata sul vialetto di un vicino autolavaggio e aveva caricato il pronipote su un passeggino quando il forte vento le aveva portato via il bambino. La donna ha inseguito il passeggino ma è caduta a terra e non poteva fare altro che guardare impotente il bambino "rotolare" verso una strada piena di auto in transito.

Nessman è stato poi intervistato dalla tv locale KOVR-TV, dove ha detto che in quei casi "non hai nemmeno il tempo di pensarci... devi solo reagire". Oltre a un'offerta di lavoro da Applebee's, da quando è stato diffuso il filmato gli sono stati offerti anche lavori da imbianchino e anche di autista di mezzi pesanti, suo mestiere fino a qualche tempo fa. Del suo atto di puro coraggio, Nessman oggi, semplicemente, dice: "Non sarei stato in grado di vivere con me stesso se non avessi fatto nulla, ovviamente. Sono solo contento di avere capito cosa stava succedendo, e di aver agito". L'uomo, che si è da poco trasferito in zona per ricongiungersi con la famiglia, dopo un periodo difficile che l'ha visto vivere anche per strada, ha infine accettato l'offerta di lavoro della catena di ristoranti. Inizia per lui una nuova vita.