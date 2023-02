Incinta si salva dal terremoto, torna a casa col neonato e crolla tutto

È stata salvata per due volte dal sisma in pochi giorni: la prima volta era incinta di sette mesi, la seconda era insieme al suo piccolo appena nato che è stato poi ricoverato in gravi condizioni, ma sembra fuori pericolo. La storia arriva dalla Siria e precisamente da Jindayris, cittadina siriana che si trova nella parte nordoccidentale del Paese, nel distretto di Afrin. Una delle zone più colpite dal violento terremoto dello scorso 6 febbraio.

A raccontare la vicenda è la Syrian American Medical Society (Sams), un'organizzazione di soccorso medico che sta lavorando in prima linea nel Paese mediorientale. Dima, questo il nome della donna, era incinta di sette mesi quando parte della sua casa è crollata per il terremoto. Ha subito solo lievi ferite e subito dopo ha dato alla luce un bambino, Adnan, in un ospedale di Afrin sostenuto dalla Syrian American Medical Society.

Non sapendo dove andare (a Jindayris non c'erano altre alternative) la famiglia è stata costretta a rifugiarsi nella casa parzialmente distrutta che tre giorni dopo è crollata completamente. Mamma e figlio però sono riusciti a salvarsi ancora. Il neonato è stato trasportato all'ospedale al-Shifa di Afrin in condizioni critiche (era gravemente disidratato e affetto da itterizia), mentre la donna ha riportato lesioni agli arti inferiori.

Contattato dalla Bbc, il pediatra che ha in cura il piccolo, Abdulkarim Hussein al-Ibrahim, ha riferito che il neonato sta rispondendo bene alle cure sottolineando che le sue condizioni sono "notevolmente migliorate". Un video pubblicato dalla Syrian American Medical Society sui social mostra il piccolo Adnan che riposa in un'incubatrice. Dima è stata invece già dimessa dall'ospedale: lei e suo marito, Abdul Majid, vivono in una tenda insieme ai loro nove nipoti.